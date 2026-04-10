Дождь, мокрый снег и до +6 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и Москве в пятницу пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами умеренные, температура составит плюс 4 — плюс 6 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается облачная погода.
Северный, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 2 — плюс 4 градуса, днем 11 апреля — от плюс 8 до плюс 10. Пройдет небольшой дождь.
