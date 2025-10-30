Дождь и ветер будут в Московском регионе 30 октября

Днем 30 октября в Москве и области ожидается от шести до восьми градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

30 октября днем в Москве и области будет облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от четырех до шести градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что над европейской частью России установилась зона пониженного давления. Над Москвой появилась глубокая ложбина циклона, в связи с чем ожидаются длительные дожди.

