Дождь и гроза придут в Московский регион 7 августа

Днем 7 августа в Москве и области ожидается от 18 до 20 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В четверг днем в Московском регионе будет облачно с прояснениями. Возможны сильный дождь и гроза. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду. Во время грозы могут быть порывы до 15 м/с.

Ночью в Москве и области будет от 12 до 14 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Москве предупреждала, что российскую столицу 7 августа ожидает холодный атмосферный фронт. Минимум с 05:00 до 18:00 будут лить дожди.