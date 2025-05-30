Дождь и до +28 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и Москве в пятницу будет жаркая погода, столбики термометров покажут плюс 26 — плюс 28 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой дождь.
Скорость южного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура прогнозируется плюс 14 — плюс 16 градусов, днем 31 мая — от плюс 25 до плюс 27. В отдельных районах прогремит гроза, ветер может усиливаться порывами до 15 м/с.