Дождь и до +28 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество 30 мая 2025 07:12

В Подмосковье и Москве в пятницу будет жаркая погода, столбики термометров покажут плюс 26 — плюс 28 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.