Дождь и до +25 градусов ожидается в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:13

В субботу в Подмосковье и Москве местами пройдет дождь, температура поднимется до плюс 23 — плюс 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.