Дождь и до +25 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
В субботу в Подмосковье и Москве местами пройдет дождь, температура поднимется до плюс 23 — плюс 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.
При облачной с прояснениями погоде в отдельных районах прогремит гроза.
Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 15 — плюс 17 градусов, днем 3 августа — от плюс 26 до плюс 28. Будет преимущественно без осадков.