Дождь и до +22 градусов ожидается в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и Москве в субботу пройдет кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 20 — плюс 22 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.