Дождь и до +22 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и Москве в субботу пройдет кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 20 — плюс 22 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода.
Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 12 — плюс 14 градусов, днем 10 августа — от плюс 22 до плюс 24. Местами может пройти небольшой дождь.