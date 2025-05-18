Дождь и до +21 градуса ожидается в Московском регионе в воскресенье Общество сегодня в 07:14

В Подмосковье и столице в воскресенье температура поднимется до плюс 19 — плюс 21 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.