Дождь и до +21 градуса ожидается в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и столице в воскресенье температура поднимется до плюс 19 — плюс 21 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдет небольшой дождь, местами умеренный.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы могут достигнуть 15 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.
Предстоящей ночью будет тепло, столбики термометров покажут плюс 10 — плюс 12 градусов. Днем 19 мая прогнозируется плюс 14 — плюс 16 градусов. Пройдет небольшой дождь.