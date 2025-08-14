Дождь и до +21 градуса ожидается в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и столице в четверг пройдет кратковременный дождь, температура прогнозируется плюс 19 — плюс 21 градус, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде местами прогремит гроза.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.
Следующей ночью столбики термометров опустятся до плюс 12 — плюс 14 градусов, днем 15 августа поднимутся до плюс 22 — плюс 24. Ожидается погода преимущественно без осадков.