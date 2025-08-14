Дождь и до +21 градуса ожидается в Московском регионе в четверг Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и столице в четверг пройдет кратковременный дождь, температура прогнозируется плюс 19 — плюс 21 градус, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.