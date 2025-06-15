сегодня в 07:13

Дождь и до +19 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье

В Подмосковье и столице в воскресенье дождливо и тепло, температура прогнозируется плюс 17 — плюс 19 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.