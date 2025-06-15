Дождь и до +19 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и столице в воскресенье дождливо и тепло, температура прогнозируется плюс 17 — плюс 19 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.
При облачной с прояснениями погоде пройдет небольшой дождь, местами умеренный.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 9 — плюс 11 градусов, днем 16 июня — от плюс 23 до плюс 25. Местами ожидается гроза.