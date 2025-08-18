Дождь и до +18 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник Общество сегодня в 07:12

В Московской области и столице в понедельник пройдет дождь, температура составит плюс 16 — плюс 18 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. https://meteoinfo.ru/