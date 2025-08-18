Дождь и до +18 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
В Московской области и столице в понедельник пройдет дождь, температура составит плюс 16 — плюс 18 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. https://meteoinfo.ru/
Будет облачная погода.
Скорость западного, северо-западного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 11 — плюс 13 градусов, днем 19 августа — от плюс 18 до плюс 20. Сохранится облачная и дождливая погода.