Дождь и до +17 градусов ожидается в субботу в Московском регионе
В Подмосковье и Москве в субботу будет дождливо и тепло, температура прогнозируется плюс 15 — плюс 17 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается облачная погода. В регионе пройдет дождь, местами сильный. В отдельных районах Московской области прогремит гроза.
Северный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, при грозе порывы могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.
Также «желтый» уровень погодной опасности объявлен в регионе из-за ливней.