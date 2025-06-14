Дождь и до +17 градусов ожидается в субботу в Московском регионе Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и Москве в субботу будет дождливо и тепло, температура прогнозируется плюс 15 — плюс 17 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.