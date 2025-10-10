Дождь и до 13 градусов тепла будет в Московском регионе 10 октября

Днем 10 октября в Москве и области будет от 11 до 13 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

10 октября днем в Московском регионе будет облачная погода. Возможен небольшой дождь, местами умеренный. Ветер восточный, юго-восточный, от 4 до 9 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от семи до девяти градусов тепла. Ожидается облачная погода. Будет небольшой дождь, местами умеренный. Ветер восточный, юго-восточный, от двух до семи метров в секунду.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что к российской столице идет циклон «Барбара». Из-за него в Москве будут идти дожди и мокрый снег.

