сегодня в 07:16

Дождь и до 12 градусов тепла будут в Московском регионе 11 октября

Днем 11 октября в Москве и области ожидается от 10 до 12 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

11 октября днем в Московском регионе будет небольшой дождь, местами умеренный. Ожидается облачная погода. Ветер южный, с переходом на западный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ночью будет от пяти до семи градусов тепла. Ожидается облачная погода. Возможен небольшой дождь. Ветер западный, южный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что зимой температура воздуха в большей части России превысит среднестатистические показатели максимум на один-четыре градуса. Вероятность этого составляет 70%.

