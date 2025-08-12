Дождь, гроза и ветер будут в Московском регионе 12 августа

Днем 12 августа в Москве и области ожидается от 19 до 21 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В Московском регионе во вторник будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью 12 августа в Москве и области ожидается от 11 до 13 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями. В области возможен дождь. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Московском регионе вторая декада августа будет прохладнее первой. Температурная аномалия составит примерно 0,5 градуса.