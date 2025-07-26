Дождь, гроза и сильный ветер придут в Московский регион 26 июля

Днем 26 июля в Москве и области будет от 25 до 27 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России .

В субботу в Московском регионе будет переменная облачность. На западе области возможен дождь. Ожидается гроза. Ветер восточный, от четырех до девяти метров в секунду. Во время грозы возможны порывы до 14 м/с.

Ночью в Москве и области будет от 13 до 15 градусов тепла. Ожидается переменная облачность. Местами возможны дождь и гроза. Ветер восточный, юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее в Подмосковье начал действовать «желтый» уровень опасности погоды. Он продлится с 09:00 до 21:00 26 июля из-за грозы, дождя и ветра, с 21:00 26 июля до 20:00 27 июля из-за дождей и гроз. В российской столице аналогичное предупреждение действует с 21:00 26 июля до 21:00 27 июля. Причина в грозах и дождях.