сегодня в 11:05

Дождь, гроза, град и сильный ветер сохранятся в Москве до конца дня

На территории столицы объявлено экстренное предупреждение из-за дождя, грозы, града и сильного ветра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Непогода придет в мегаполис в ближайшие 1-2 часа и сохранится до 21:00. В отдельных районах города прогремят грозы, выпадет град, ветер усилится до 15 м/с.

При неблагоприятных погодных условиях водителям нужно снизить скорость и увеличить дистанцию от следующего впереди транспорта, избегать внезапных маневров. Автомобили рекомендуется парковать вдали от деревьев;

Пешеходам на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, укрываться под деревьями нельзя. Запрещается оставлять детей без присмотра.

Ранее в Москвы объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, порывистого ветра и высокой вероятности пожаров.

В понедельник в столице температура воздуха поднимется до плюс 25-27 градусов.