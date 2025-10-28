Дождь до среды: синоптик рассказал о погоде в Москве

Специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что до среды в столице продолжится дождь, в четверг осадков не будет, а в пятницу в регион вернется атлантический циклон с северо-запада и продолжительные дожди, сообщает RT .

По его словам, хотя дожди прекратились, в середине недели небо останется затянутым облаками. Температура в Москве составит от +6 до +8 °С, а к пятнице поднимется до +7…+9 °С. Ночью показатели будут колебаться в пределах +3…+5 °С.

Направление ветра изменится: завтра оно будет юго-западным, в четверг — западным, а к пятнице снова вернется к юго-западному с переходом на западное. Скорость ветра составит 4—9 м/с, как сообщил метеоролог. Атмосферное давление будет оставаться «весьма нестабильным».

«Сегодня у нас около 735 мм, завтра будет расти до 741 мм, в четверг — почти до 750 мм, в пятницу снова упадет до 738 мм, а к выходным снова начнется рост до 750—752 мм. Так что долговременного прекращения осадков ждать не приходится», — сказал эксперт.

Ранее эксперт агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что климатические условия в Москве окажутся под влиянием мощного циклона, пришедшего со стороны Атлантики.

