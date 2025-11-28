Дождь будет в первой половине 28 ноября в Московском регионе

Днем 28 ноября в Москве и области ожидается от трех до пяти градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В пятницу днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. В первой половине дня возможен дождь. Ветер западный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от -1 до +1 градусов. Будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно осадков не ожидается. Ветер южный, от двух до семи метров в секунду.

Ранее сообщалось, что, в соответствии с предварительным прогнозом центра погоды «Фобос», конец ноября и начало декабря в Московском регионе будут теплыми. Температура воздуха будет колебаться от одного до семи градусов тепла.

