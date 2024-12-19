Downdetector: крупный сбой в работе Telegram произошел в России
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Россияне массово жалуются на сбой в работе Telegram. Он перестал функционировать в семи регионах РФ, сообщается на сайте Downdetector.
Telegram работает с перебоями в Тверской, Нижегородской, Московской, Ленинградской областях. Также проблемы фиксируются у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
У большинства не работает мобильное приложение. Также произошел сбой сайта.
Ранее в работе ChatGPT произошел сбой.