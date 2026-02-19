Доверие по приказу недостижимо: почему проблема школьной травли все еще не решена

Эксперт Кашкаров о травле в школе: дело не в числе психологов, а в полномочиях

Проблема профилактики школьной травли связана не с нехваткой специалистов, а с ограниченными правами школьных психологов, сообщил РИАМО магистр педагогики, психоаналитик, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Андрей Кашкаров.

Ранее депутаты Госдумы выступили с идеей создания федеральное агентство по профилактике и противодействию буллингу в качестве единого координатора государственной политики и практических мер помощи.

«Проблема не в количестве психологов, а в том, что, с одной стороны, у школьных психологов нет „особенных“ прав, их используют как номинальные сигнализаторы при проблемах. Они могут писать докладные и ходатайства. Но прав хождения по домам или наблюдения за детьми на улицах нет, так как действующие законы, начиная с Конституции, не позволяют вмешиваться в частную жизнь, и правильно», — сказал Кашкаров.

Он добавил, что, с другой стороны, представители современной молодежи, как правило, опережают в знаниях инноваций электронной коммуникации этих психологов.

«Все школьники знают о фиксируемых цифровых следах в интернете и умеют очищать журнал браузера (просмотра сайтов), поэтому крайне редко анонсируют в Сети неприглядные планы. Наоборот, зная о слежке, могут выглядеть намеренно лояльными. Но доверия не будет, оно по приказу не достигается», — отметил специалист.

Кашкаров резюмировал, что неофициальный контроль соцсетей школьников осуществляется давно, но без особенного толка. Он выявляет только яркие случаи педагогической запущенности и девиантного поведения.

