«Достаточно увидеть слово Москва»: Хаматова призналась, что скучает по России

Актриса Чулпан Хаматова призналась, что скучает по Москве. Она хотела бы вернуться в Россию, но считает такой шаг слишком опасным для матери троих детей, сообщает «Лента.ру» .

В новом интервью для проекта «Георгий За Кадром» Хаматова рассказала о своих эмоциях, когда увидела в аэропорту рейс до Москвы. Актриса осознала, что могла бы купить билет, но решила, что это слишком рискованно.

«Казалось, что уже все пройдено, но нет. Достаточно увидеть слово „Москва“ — и сводит дыхание», — призналась Хаматова.

24 года актриса служила в московском театре «Современник», но после начала спецоперации уехала в Латвию, осудила Россию и выступила в поддержку ВСУ. Хаматова призналась, что не думает о возвращении на Родину, потому что не сможет находиться рядом со своими коллегами.