Досрочный период ЕГЭ начнется в Подмосковье 20 марта

Досрочный период единого государственного экзамена пройдет в Московской области с 20 марта по 20 апреля 2026 года. В нем примут участие выпускники школ и студенты колледжей, которые не смогут сдавать экзамены в основной период, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В 2026 году досрочно ЕГЭ в регионе планируют сдавать 96 человек, в том числе 19 школьников. Для проведения экзаменов организуют три пункта — в Балашихе, Красногорске и Подольске.

Первыми предметами станут география и литература. Их выбрали 13 участников. Экзамены пройдут в образовательном центре имени А. Н. Косыгина в Красногорске и в школе «Бородино» в Подольске. На выполнение работы по литературе отводится 3 часа 55 минут, по географии — 3 часа.

Результаты опубликуют не позднее 31 марта на официальном портале Рособрнадзора и в личных кабинетах участников на сайте регионального центра обработки информации. Для тех, кто не сможет присутствовать по уважительной причине, предусмотрены резервные дни: 17 апреля — по литературе и 20 апреля — по географии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе становится больше школьников.

«Мы проделали большую работу по удобству записи детей в школу. Вместе с тем мы видим рост контингента, особенно на прилегающих к Москве территориях», — сказал Воробьев.