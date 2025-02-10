Дошколятам Подмосковья рассказали о правилах пожарной безопасности

Ребята ознакомились с историей создания огнетушителя и правилами использования этого устройства. Воспитатель напомнила дошколятам основные правила пожарной безопасности и последовательность действий при пожаре.

День рождения огнетушителя — еще один повод напомнить детям и взрослым о возможных последствиях пожаров, правилах и принципах борьбы с огнем.

Знание и соблюдение правил пожарной безопасности — это основа для обеспечения безопасности и сохранности имущества: предупреждение пожаров, минимизация ущерба, спасение жизней, ответственность за собственность.

В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа «Образование».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.