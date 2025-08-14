«Дополненная реальность»: ученый рассказал о новом слове в археологии

Директор Института археологии Севера, ведущий научный сотрудник Соргутского государственного университета Олег Кардаш заявил, что современная археология ставит новые вызовы: используя новейшую технику, исследователи стремятся к просвещению и популяризации истории, а помогают им в этом художники, сообщает «Север-Пресс» .

«Археолог не может просто рассказывать: „Здесь было то, здесь было это“. Нужна визуализация! Для ее создания необходимы специалисты — художники, которые понимают язык археологов и способны воссоздать картины прошлого, возникающие в голове исследователя», — объяснил ученый.

По его словам, художники в этой работе эффективно используют цифровую графику: им удается не только воссоздать архитектуру, людей и события, и предметы. Сегодня можно увидеть компьютерные модели керамических сосудов древних эпох, в перспективе — объемные VR-продукты.

Ранее сообщалось о планах по воссозданию в графике и акварели Обдорского острога Салехарда — уникального историко-архитектурного комплекса на севере Сибири.