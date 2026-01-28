Донорам Подмосковья увеличат ежегодную выплату с 2026 года

С 2026 года более 27 тысяч почетных доноров Подмосковья получат ежегодную выплату в размере 19 497 рублей, что на 4% больше, чем ранее, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Выплата для почетных доноров Подмосковья проиндексирована на 4% и составит 19 497 рублей. Общая сумма выплат в 2026 году превысит 526 миллионов рублей.

Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин отметил, что поддержка доноров — это проявление благодарности за их вклад и стимул для новых участников. Выплата будет перечислена донорам до 1 апреля.

Кроме ежегодной выплаты, доноры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, компенсацию за коммунальные услуги, а также ежемесячную выплату для пенсионеров. Донором может стать любой житель региона старше 18 лет, прошедший медицинское обследование и не имеющий противопоказаний.

Для получения звания «Почетный донор России» необходимо сдать кровь не менее 40 раз или плазму 60 раз, либо сочетать сдачу обоих компонентов. Подробная информация о донорстве размещена на сайте, а о мерах поддержки — на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.