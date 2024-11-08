Донбасс и Новороссию обеспечат спецтехникой для вывоза бытового мусора

В 2025 году территории Донбасса и Новороссии будут обеспечены специальной техникой для вывоза бытового мусора на 95–98%. Об этом 7 ноября на конференции в Докучаевске заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Он отметил, что по всей стране внедрено около 22,5 тыс. единиц такой техники, однако дефицит остается на уровне 15%, что составляет 3500 единиц.

Буцаев подчеркнул, что значительная часть необходимой техники требуется историческим регионам. Он сказал, что проделана значительная работа и укомплектование этих регионов планируется завершить в следующем году, доведя его до 95–98%.

С 2022 по 2024 годы для регионов Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона закупили 296 автомобилей, а также 21 500 контейнеров и бункеров. До конца года РЭО планирует поставить еще 139 автомобилей и тысячу контейнеров.

В этих областях также вводятся единые стандарты по обращению с отходами, в чем участвуют региональные операторы, подчеркнул Буцаев.

РЭО занимается проектированием ключевых объектов инфраструктуры в этих регионах, что завершится в 2025 году, после чего начнется их строительство с планируемым завершением в 2027–2028 годах.

Буцаев сообщил, что новые комплексы будут соответствовать федеральным стандартам и должны послужить моделью для подобных проектов в остальной части страны.

Он также рассказал, что участники первых экологических промышленных парков в России инвестируют около 25 млрд рублей в перерабатывающие объекты с мощностью 2 млн т в год и что создание цифровых двойников полигонов завершится к концу 2027 года.