Домашние полуфабрикаты для бойцов СВО изготавливает жительница Коломны

«Я раньше более 10 лет отработала в автоколонне 1417, где одним из руководителей был Александр Жаров — высококлассный профессионал с настоящим мужским характером. И вот я узнала, что сначала его младший брат Денис, а потом и он сам в мае 2023 года ушли добровольцами в зону СВО», — рассказала Оксана.

Она добавила, что сотрудники автоколонны регулярно навещают в Херсонской области своих коллег.

«Где-то прочитала, что один боец из Луховиц получил из дома котлеты и был этому рад. А я очень люблю готовить. Раньше делала полуфабрикаты и заморозку для своих знакомых. И вот накануне 2024 года мы в первый раз с подругой Татьяной собрали съедобную посылку. Кстати, ее муж — Анатолий Мельников, работает на Коломзаводе мастером в М-63. Он помогает нам закупать продукты. Мы используем только свежее мясо и делаем, как для себя. Мы накрутили тогда 70 мясных котлет, 70 — рыбных и столько же творожных сырников. Все изделия жарим и в готовом виде замораживаем, потом вакумируем, упаковываем в фольгированные мешки и отправляем ребятам. Посылки команда из группы «Пески — помощь фронту» доставляет буквально на следующий день», — отметила Оксана.

Помогает Оксане кормить наших бойцов ТМХ-профсоюз. На центральных и на Митяевских проходных завода стоят специальные ящики, куда заводчане жертвуют деньги, которые идут, в том числе, и на покупку продуктов для котлет. Также Оксана выражает благодарность своим друзьям и коллегам из цеха ТМ-2, где она раньше работала: М. Горбову, А. Юдину, С. Рудомахе, С. Мишину, Е.Тратикову.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.