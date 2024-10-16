Дом моды Prada и космическая компания Axiom Space показали скафандр для Луны

Частная американская компания Axiom Space совместно с итальянским Домом моды Prada разработала дизайн скафандра, который космонавты смогут использовать в миссии на Луну, сообщает РБК .

Стильная разработка способна выдерживать экстремальные температуры, которые фиксируются на спутнике Земли. Новое снаряжение уже протестировали в разных условиях, в том числе в водной среде. Разработчики утверждают, что астронавты смогут находиться в открытом космосе в этих костюмах не менее восьми часов.

По данным зарубежного агентства Reuters, стильный скафандр, выполненный в белом цвете с серыми вставками на локтях и коленях, а также красными лампасами и флагом США, планируют использовать для миссии NASA Artemis 3 в 2026 году.

Космический корабль Orion планирует прилунение на южном полюсе Луны. Начиная с 1972 года, это будет первая высадка людей на спутник Земли, а также первая миссия, в которой на Луну прилетят женщины. Всего в полете будет участвовать четыре астронавта.