Должность уполномоченного по правам студентов может появиться в РФ

В России рассматривается возможность создания должности уполномоченного по правам студентов, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Юнашев LIVE.

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова выразила поддержку данной идее, подчеркнув нередкие случаи, когда студенты нуждаются в помощи для отстаивания своих интересов в университетах и студенческих общежитиях.

«Я поддерживаю создание специализированных уполномоченных по правам человека, в том числе омбудсмена по защите прав студентов. Вопрос в том, где он структурно будет встроен, какие у него будут инструменты, чтобы реально защищать студенчество», — отметила она.

Москалькова привела в пример опыт некоторых стран, в частности Турции, где институт уполномоченных предполагает наличие заместителей, курирующих отдельные направления, такие как права молодежи, военнослужащих и государственных служащих. Омбудсмен считает, что подобная специализация была бы целесообразной и для российской практики.

Она заявила о готовности предоставить новому институту организационную и административную поддержку, включая выделение сотрудников, ответственных за координацию данного направления.

По мнению Москальковой, должность может быть введена путем проведения выборов и стать частью Института по правам человека, либо утверждена соответствующим решением Госдумы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.