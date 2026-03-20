Долой бары и клубы: москвичи отдают предпочтение активному отдыху на выходных

Москвичи отказались от отдыха в барах и ночных клубах в пользу спорта

Жители Москвы все чаще выбирают активные формы отдыха вместо посещения баров и употребления алкоголя в выходные дни. Согласно исследованиям, работающее население города более внимательно планирует свой досуг, отдавая предпочтение спорту. Результаты соответствующего исследования сети сервисных офисов SOK есть в распоряжении РИАМО.

Как отдыхают москвичи?

Эксперты выяснили, что за последний год более половины опрошенных сократили частоту посещения баров и ночных клубов, а четверть — снизили потребление алкоголя в субботу и воскресенье. Для борьбы со стрессом и усталостью 14% сотрудников используют спортивные занятия, а 12% предпочитают процедуры в SPA и массаж.

Для 41% сотрудников выходные являются ключевой возможностью отвлечься от профессиональных обязанностей и восстановить ресурсы. Они готовы инвестировать в качественный досуг. В вопросах бюджета 40% респондентов выделяют на отдых 1,5–3 тыс. рублей, 37% считают оптимальной сумму 3–5 тыс. рублей. До 10 тыс. рублей готовы тратить 16%, лишь около 3% — более 15 тыс. рублей за два дня.

Отдых в масштабе страны

В масштабах страны почти половина россиян (46%) изменила свои привычки, связанные с отдыхом, за прошедший год. Для специалистов IT и консалтинга главным изменением стал отказ, как и у москвичей, от ночных мероприятий и баров (26% и 24% соответственно). Работники банковского сектора стали более избирательными в социальных контактах (32%), а представители ритейла и электронной коммерции уделяют больше внимания здоровью и чаще посещают SPA (15%).

Трудности в организации отдыха

Организация выходных представляет сложность для половины москвичей. Основные трудности включают необходимость согласования планов с семьей (39%), желание вместить максимальное количество активности (33%) и финансовые ограничения (29%). Каждый пятый участник опроса старается завершить все рабочие задачи в будни, чтобы обеспечить полноценный отдых. К концу недели почти половина (49%) офисных работников уже активно планирует свое свободное время.

Подавляющее большинство московских офисных сотрудников (55%) испытывает тревогу перед началом рабочей недели. «Страх понедельника» чаще всего обусловлен нарушенным режимом сна (36%), ожидающим большим объемом задач (24%), недостаточностью отдыха (17%) и нерешенными личными вопросами (13%). При этом почти каждый седьмой (13%) работник не способен полностью абстрагироваться от профессиональных обязанностей даже в выходные.

В опросе участвовали 1246 офисных сотрудников из 16 крупных городов России с населением свыше 1 млн человек.

