Долина продолжает оплачивать ЖКУ за потерянное из-за мошенников жилье

Певица Лариса Долина все еще оплачивает коммунальные услуги и капремонту за квартиру, которую продала из-за обмана мошенников, сообщает ИА Регнум .

На этом жилье в Ксеньинском переулке столицы, как рассказал источник агентства, нет долгов по «коммуналке». Артистка оплачивает счета как за свою квартиру.

«У меня нет достоверной информации, было ли переоформление квитанций на новых владельцев квартиры или же Лариса Александровна продолжает платить, потому что уверена, что сможет вернуть квартиру», — отметил собеседник.

По его словам, по закону при наложении ареста на недвижимость хозяин все равно должен платить по коммунальным платежам. За неуплату его могут привлечь к административной ответственности.

Ранее Долина по указанию мошенников продала свою квартиру, а потом перевела деньги от сделки и накопления на якобы безопасные счета. Часть средств она передала через курьера, которую задержали. Общая сумма ущерба составила 200 млн рублей.

После осознания сделанного певица подала в суд и на покупателей квартиры. Она требует признать сделку недействительной. Также певица попросила взять ее и родных под госзащиту из-за получаемых сообщений с угрозами убийства и причинения тяжкого вреда здоровью.