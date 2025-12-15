Долина после продажи квартиры просила оставить ей пианино

Певица Лариса Долина просила оставить ей пианино и стул к нему после продажи квартиры в Хамовниках покупательнице квартиры Полины Лурье, сообщает РИА Новости .

Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что это говорит о том, что певица вела себя как человек, реально желающий продать квартиру.

«Она сама определила, какое имущество оставит покупателю. Если изначально говорила, что оставит все, то потом скорректировала, сказав, что заберет пианино и стул к нему», — отметила адвокат.

Ранее сообщалось, что летом 2024 года Долина привлекла внимание общественности, заявив о том, что стала жертвой злоумышленников, вынудивших ее продать квартиру в центре столицы. Мошенники в течение четырех месяцев оказывали воздействие на артистку и обманным путем убедили ее перевести деньги на «безопасные счета», а также передать курьеру личные накопления и средства, вырученные от продажи недвижимости. Общая сумма ущерба оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.

По заявлению певицы было начато уголовное расследование. Сначала была задержана курьер Анжела Цырульникова, а затем еще трое подозреваемых — Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев. В конце ноября 2025 года Балашихинский городской суд приговорил их к тюремному заключению на сроки от 4 до 7 лет, а также оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Кроме того, Долина добилась отмены сделки по продаже квартиры и восстановления своих прав собственности. Московский городской суд и Второй кассационный суд признали это решение правомерным. В результате Полина Лурье, приобретшая квартиру у артистки, осталась без денег и без жилья и обратилась в вышестоящую инстанцию. Слушание по делу назначено на 16 декабря.

5 декабря певица заявила в эфире Первого канала о своем намерении вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, однако не уточнила сроки и порядок выплаты — единовременно или частями.

