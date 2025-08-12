Долголеты Солнечногорска могут принять участие в чемпионате «Человек идущий»

Клуб «Активное долголетие» Солнечногорска формирует команду для участия в Чемпионате России по фоновой ходьбе «Человек идущий». Присоединиться могут мужчины и женщины 60 и 55 лет и старше соответственно. Участникам предстоит ежедневно ходить пешком и фиксировать количество пройденных шагов с помощью мобильного приложения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как рассказали в клубе, фоновая ходьба — это ежедневное обычное продвижение, а не тренировки: пешая дорога до работы, походы по магазинам, посещение парков и другое. Помимо этого, участникам солнечногорской команды предложат присоединиться к совместным прогулкам по живописным маршрутам города.

Соревнования пройдут осенью. Долголетам помогут установить мобильное приложение, научат им пользоваться, расскажут основные правила. Основной зачёт стартует 20 сентября и продлится месяц.

На протяжении двух лет подряд команда Солнечногорска под руководством тренера Ирины Воробьевой занимала первое место в чемпионате.

«Целеустремленность наших людей «серебряного возраста» вдохновляет! Подготовка уже началась, и сейчас самое время стать частью дружной команды. Ходьба пешком укрепляет организм, повышает устойчивость иммунитета, а в компании единомышленников совершать прогулки еще приятнее», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Нодар Бощеван.

Узнать дополнительную информацию о чемпионате можно на официальном сайте мероприятия человекидущий.рф и в клубе «Активное долголетие» Солнечногорска: ул. Красная, 71, тел.: 8(926)845-72-91.

Проект «Человек идущий» реализуется Благотворительным фондом Лиги здоровья нации при поддержке Министерства спорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.