Долголеты посещают курсы компьютерной грамотности в библиотеке № 3 Раменского

Пожилые жители Раменского активно осваивают современные технологии в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Одним из наиболее популярных направлений стали занятия по компьютерной грамотности, сообщает пресс-служба администрации округа.

Курсы проводятся в библиотеке № 3, расположенной в ДК имени Воровского. Занятия проходят дважды в неделю — по вторникам и четвергам, начинаются в 13:30 и длятся час. Программа действует с 2019 года и включает теоретические и практические уроки.

В ходе обучения участники осваивают навыки работы с документами — учатся печатать и сохранять файлы в различных форматах, пользоваться электронной почтой и другими возможностями компьютера.

Среди слушателей курсов — 75-летняя Светлана Гавриловна Трубицина, которая решила освоить интернет-технологии, чтобы поддерживать связь с сыном-инвалидом, проживающим в другом регионе.

Директор библиотеки № 3 Татьяна Сергеевна сообщила, что к занятиям могут присоединиться все желающие.

Для участия в курсах необходимо стать участником программы «Активное долголетие».

Стать участником проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.