Долголеты Подмосковья комплектуют сухие армейские души для бойцов СВО

Участники проекта «Активное долголетие» из Апрелевки и Селятина Наро-Фоминского округа комплектуют сухие армейские души для бойцов СВО, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Такой набор позволяет военным поддерживать чистоту в самых трудных условиях.

Воспользоваться пакетами в полевых условиях просто, воды почти не требуется. В состав специальных салфеток входит гель с пантенолом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тыс. тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.