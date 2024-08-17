Долголеты Каширы познакомились с секретами мексиканской кухни

Участники проекта «Активное долголетие» городского округа Каширы сразились в кулинарном мастерстве по приготовлению блюд на гриль-очаге. Участники готовили на открытом огне мексиканское блюдо — такос и экспериментировали с разными начинками, сообщили в администрации городского округа Кашира .

Долголеты постарались на славу и у них получились невероятно вкусные блюда. Все присутствующие получили новые приятные впечатления и научились новым кулинарным шедеврам.

Благодаря проекту «Активное долголетие» представители старшего поколения могут найти занятие по душе: заниматься творчеством, спортом, изучить компьютерные технологии, иностранные языки и многое другое.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Каширяне могут записаться на любое занятие можно по телефону: 8 (49669) 28-147.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.