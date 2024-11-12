Долголеты Электростали вяжут теплые вещи для военнослужащих в зоне СВО

Участники проекта «Активное долголетие» занимаются сбором и отправкой посылок для бойцов Специальной военной операции на Сватовском направлении. Мастерицы из отделения активного долголетия Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Богородский» в городском округе Электросталь продолжают шить и вязать теплые вещи для наших защитников.

Многие участники оказывают помощь в сборе средств личной гигиены (влажные салфетки, станки для бритья, зубная паста и т. д.), а также в подготовке материалов для первой медицинской помощи (стерильные бинты, вата, йод, зеленка, пластыри и т. д.). Кроме того, они приносят ткани и фурнитуру для шитья нижнего белья, пряжу, а также пекут пирожки и булочки.

Военнослужащие СВО выражают искреннюю благодарность электростальским долголетам за оказанную поддержку. Все желающие могут присоединиться к сбору посылок для военных специальной военной операции и принести: влажные салфетки, одноразовые станки для бритья, мыло (брусок), зубную пасту/ щетки, бинты стерильные, вату, перекись водорода, йод, зеленка, пластыри больших и средних размеров, пряжа темная (для шапок и носков), термо-белье, перчатки х/б.

Сбор осуществляется по адресу: пр-т Ленина д. 45а, кабинет 108. Телефон: 8 (496-57) 3-57-33.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.