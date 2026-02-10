сегодня в 17:50

Долг Telegram по российским штрафам приблизился к 30 млн рублей

Задолженность мессенджера Telegram по штрафам за нарушение законов России составляет почти 30 млн рублей, сообщает ТАСС .

Как рассказали в правоохранительных органах, на данный момент долги Telegram превышают 29,6 млн рублей.

Основная часть долга сложилась из штрафов за нарушение российских законов, которые были обнаружены Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы.

В отношении компании-владельца мессенджера открыто 21 исполнительное производство. Принудительное взыскание ведется по восьми из них на сумму свыше 9,1 млн рублей. Остальные производства прекращены по основаниям, предусмотренным законом «Об исполнительном производстве».

Ранее московский суд зарегистрировал несколько протоколов в отношении Telegram Messenger Inc. В общей сложности мессенджеру грозят штрафы в размере до 64 млн рублей. При этом власти приняли решение о замедлении работы мессенджера.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.