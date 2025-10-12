Долг Портнягина перед налоговой растет практически на 2 млн рублей в неделю

За последние две недели задолженность Портнягина перед налоговой выросла на 3,3 млн рублей. В настоящее время блогеру необходимо погасить долг в 803 млн рублей. При этом сам бизнесмен считает ситуацию несправедливой.

В 2024 году блогер был задержан в зоне СВО. Ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Сначала Портнягина отправили в СИЗО, но затем мера пресечения была смягчена до запрета определенных действий.

Предприниматель частично признал свою вину и погасил задолженность перед ФНС. Сумма долга составила 124 млн рублей, а также были уплачены пени и штрафы на сумму 64 млн рублей.

Месяц назад Дмитрию Портнягину продлили на 3 месяца меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу об отмывании денег. В конце октября, как ожидается, ему дадут выступить с последним словом на суде.

