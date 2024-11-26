Документы и заявление: адвокат рассказала, как подготовиться к суду

Адвокат Грикевич: для самостоятельной подготовки к суду надо собрать документы

Адвокат Оксана Грикевич заявила, что подготовиться к суду самостоятельно, без помощи юристов вполне возможно: для этого нужно собрать доказательства своей правоты и правильно составить исковое заявление, сообщает «Секрет фирмы» .

В первую очередь необходимо определить подсудность и выяснить, какой суд будет рассматривать дело. Подсудность зависит от суммы иска, типа дела и места жительства сторон: обычно дело рассматривают в суде, расположенном недалеко от дома ответчика.

«Если вы не уверены в подсудности, обратитесь к Гражданскому процессуальному кодексу», — отметила адвокат.

Кроме того, по ее словам, нужно правильно составить исковое заявление: оно должно содержать информацию о сторонах, сущности спора, требованиях истца и основаниях для этих требований.

Особое внимание следует обратить на доказательства, то есть на любые документы, способные подтвердить вашу позицию: договоры, подписки и чеки, электронная переписка и письма, если есть — свидетельские показания и копии других документов, заключила Грикевич.