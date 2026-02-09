Документ о смерти Эпштейна был сделан за день до его гибели в тюрьме

В документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружен черновик заявления прокурора о его смерти, датированный за день до того, как тело было найдено в тюремной камере, сообщает The Daily Mail .

Прокурор Манхэттена Джеффри Берман подписал документ 9 августа 2019 года. В нем говорится, что утром Манхэттенский исправительный центр заявил, что Эпштейн был найден без сознания в своей камере. Вскоре после этого он был объявлен умершим.

При этом тело финансиста было найдено в тюремной камере 10 августа.

В заявлении Берман также выразил обеспокоенность. Он отметил, что такие события могут помешать тому, чтобы многочисленные жертвы финансиста предстали в суде.

Ранее ФБР обнаружило оранжевую фигуру около камеры Эпштейна в день его смерти.

