Доходы Юрия Дудя* уменьшились почти в два раза с 2022 года

Согласно финансовому отчету, полученному Mash , доходы признанного иностранным агентом журналиста Юрия Дудя* значительно сократились после его отъезда из России. Блогер стал зарабатывать практически в два раза меньше.

В 2021 году, еще находясь в России, блогер заработал около 135 миллионов рублей. Однако в 2024 году выручка его испанской компании Butovo Production SL составила лишь 751 тысячу евро (примерно 73 млн рублей), что почти вдвое меньше прежних показателей.

Несмотря на падение выручки, чистая прибыль компании в 2024 году выросла до 17 тысяч евро, что в шесть раз превышает показатель 2023 года (2,8 тысячи евро). Этот рост был достигнут благодаря сокращению расходов на персонал на 7 тысяч евро и общих затрат на 15 тысяч евро, а также увеличению «прочего дохода» на 42 тысячи евро, источник которого не уточняется.

Стоит отметить, что штат компании, названной в честь района Бутово, где долгое время проживал Дудь*, увеличился с одного сотрудника в 2023 году до шести в настоящее время.

В 2024 году компания Butovo Production SL увеличила расходы на закупки до 128 тысяч евро по сравнению с 93 тысячами евро в 2023 году. При этом затраты на персонал незначительно снизились с 446 до 439 тысяч евро.

Компания сократила «прочие расходы» с 211 тысяч евро в 2023 году до 196 тысяч евро в 2024 году. Заметно уменьшились налоговые выплаты на прибыль — с 960 евро до 5 тысяч евро. В связи с этим организация обратилась в налоговую службу Испании для возврата излишне уплаченных средств.

Также известно, что руководитель погасил личный долг в 20 тысяч евро после получения дивидендов в размере 60 тысяч евро.

Компания Юрия Дудя* расширяет сферу деятельности. Помимо основного направления в рекламе и производстве видеоконтента, организация планирует выход на рынок потребительских товаров. В ассортименте могут появиться напитки, одежда, мебель и спортивное оборудование. Если новое направление окажется неуспешным, руководство рассматривает альтернативные варианты развития в сфере развлечений, включая организацию театральных и цирковых представлений.

*Признан иноагентом в России.