DOGMA вошла в ТОП-5 застройщиков России по числу сделок с сервисами Домклик

Компания DOGMA заняла пятую позицию в федеральном рейтинге российских девелоперов по количеству ипотечных и не ипотечных сделок, проведенных через цифровую платформу Домклик Сбербанка, сообщает пресс-служба компании.

Рейтинг был сформирован аналитической службой Домклик на основе данных о транзакциях среди тысяч компаний-партнеров по всей стране. Поднявшись с шестой на пятую позицию по сравнению с прошлым годом, DOGMA продемонстрировала уверенный рост, значительный объем продаж компании и эффективность цифровых инструментов партнерства.

«Попадание DOGMA в пятерку лидеров рынка свидетельствует об устойчивом спросе на проекты застройщика и высоком уровне проникновения онлайн-сервисов в клиентский путь. Мы видим, как изменились ожидания клиентов: они ценят не только качество строительства, но и прозрачность и скорость сделки», — отметил директор по продажам ГК DOGMA Александр Тернющенко.

DOGMA использует комплекс цифровых решений Домклик, который обеспечивает безопасность и быстрое закрытие сделки. Это достигается благодаря использованию сервиса безопасных расчетов: средства покупателя хранятся на специальном защищенном счете в банке до тех пор, пока Росреестр официально не зарегистрирует переход права собственности. Это исключает любые риски для клиента и застройщика. Весь процесс, от подачи заявки до регистрации документов в Росреестре, происходит в рамках единой онлайн-платформы, без необходимости многократных визитов в банк или МФЦ.

Девелоперская компания DOGMA строит жилой квартал «Публицист» в подмосковном городе Пушкино. Проект предполагает четыре этапа строительства и будет включать 18 жилых домов, физкультурно-оздоровительный комплекс, две общеобразовательных школы, пять детских садов, поликлинику, а также всю необходимую социальную и коммерческую инфраструктуру. Кроме того, девелопер благоустроит прилегающую лесопарковую зону площадью 20 гектаров, модернизирует дорожную сеть, построит остановки общественного транспорта и запустит два муниципальных маршрута до железнодорожной станции «Пушкино».