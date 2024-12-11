Догхантеров в России могут начать наказывать, даже если они никого не убили

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Георгий Арапов заявил, что в последние месяцы в России увеличилось количество случаев, связанных с так называемым «догхантингом» — попытками отравления домашних животных с использованием ядовитых приманок на улице, сообщает Инфо24 .

По его мнению, для борьбы с растущим в стране живодерством партия настаивает на ужесточении наказаний для догхантеров. Она предлагает распространить уголовную ответственность на тех, чьи намерения были направлены на убийство, даже если они не смогли достичь своей цели.

«Методы (догхантеров — ред.) становятся все более жестокими и изощренными. Это уже не одиночки, а группы с четким разделением обязанностей и иерархией, поэтому требуются срочные меры», — дополнил Арапов.

Депутат подчеркнул, что партия «Новые люди» настоятельно предлагает добавить в Уголовный кодекс изменение, касающееся ответственности за «изготовление и использование отравляющих веществ» с намерением отравления животных, даже в тех случаях, когда никто не пострадал.