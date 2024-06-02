сегодня в 11:51

Дочка Аскольда Запашного сломала ногу во время выступления

14-летняя дочь дрессировщика Аскольда Запашного сломала ногу после падения лошади во время выступления, сообщает SHOT.

Неприятный инцидент случился во время исполнения номера джигитов на лошадях в шоу «Легенда». Лошадь занесло, и она рухнула вместе с дочкой Запашного.

Ева Запашная получила переломы трех костей стопы. Это первое жесткое падение с лошади для нее.

Дочка известного дрессировщика держится бодро, девочка шутила во время транспортировки в больницу.