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Дочь Сергея Чупринина опровергла сообщения о его госпитализации

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что Сергея Чупринина госпитализировали в состоянии клинической смерти.

«Это неправда», — сказала Юнна в ответ на вопрос РИА Новости о госпитализации отца.

Сергей Чупринин родился 9 декабря 1947 года. С 1993 года он возглавляет литературный журнал «Знамя». Чупринин — автор книг и исследований о современной русской литературе.

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