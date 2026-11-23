Дочь Сергея Чупринина опровергла сообщения о его госпитализации
Юнна, дочь главного редактора журнала «Знамя» Сергея Чупринина, назвала недостоверной информацию о госпитализации отца, передает РИА Новости.
Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что Сергея Чупринина госпитализировали в состоянии клинической смерти.
«Это неправда», — сказала Юнна в ответ на вопрос РИА Новости о госпитализации отца.
Сергей Чупринин родился 9 декабря 1947 года. С 1993 года он возглавляет литературный журнал «Знамя». Чупринин — автор книг и исследований о современной русской литературе.
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