Дочь Пескова показала фото с целующим ее мужчиной в Абу-Даби
Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета поделилась с подписчиками личной фотографией. На снимке ее целует некий мужчина, сообщает «Лента.ру».
Фотография сделана в Абу-Даби. Елизавета отметила 28-летие с семьей. Для торжества она надела блестящее черное платье. В руках Елизавета держит букет роз, ее целует мужчина, но личность избранника она не раскрыла.
«Нет счастья выше, чем иметь возможность чувствовать момент, помогать и быть благодарным за все, что имеешь», — подписала она публикацию.
Еще в декабре 2022 года спутником Елизаветы называли бизнесмена Руслана Голбазова. При этом девушка настойчиво опровергает слухи о своем замужестве.
Фото - © Страница Елизаветы Песковой в Инстаграм* @lisa_peskova/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ