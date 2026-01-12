Дочь Пескова показала фото с целующим ее мужчиной в Абу-Даби

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета поделилась с подписчиками личной фотографией. На снимке ее целует некий мужчина, сообщает «Лента.ру» .

Фотография сделана в Абу-Даби. Елизавета отметила 28-летие с семьей. Для торжества она надела блестящее черное платье. В руках Елизавета держит букет роз, ее целует мужчина, но личность избранника она не раскрыла.

«Нет счастья выше, чем иметь возможность чувствовать момент, помогать и быть благодарным за все, что имеешь», — подписала она публикацию.

Еще в декабре 2022 года спутником Елизаветы называли бизнесмена Руслана Голбазова. При этом девушка настойчиво опровергает слухи о своем замужестве.

