Дочь Машкова призналась, что заскучала по России, пребывая в Хельсинки

Мария Машкова: в первые за три года испытала чувство ностальгии по России

Мария Машкова, дочь актера Владимира Машкова, впервые ощутила ностальгию по России, признавшись в социальных сетях, что это произошло во время ее пребывания в Хельсинки, сообщает Life.ru .

«Со мной это случилось. В первый раз за почти три года я испытала чувство, которое называется ностальгия», — написала она.

Также девушка добавила, что понимание близости к своему любимому Петербургу, находящемуся всего в семи часах на машине, оказало на нее влияние.

В своем посте актриса вспомнила, что именно в Санкт-Петербурге она вышла замуж и пережила множество значимых моментов. Во время записи видео Машкова каталась на колесе обозрения и передавала привет всем жителям Северной столицы России.

Она отметила, что чувство ностальгии оказалось не таким мучительным, как она изначально опасалась.