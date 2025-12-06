Дочь Ларисы Долиной задолжала налоговой 47 тысяч рублей

После скандала с квартирой певицы Ларисы Долиной выяснилось, что у ее дочери Ангелины имеется задолженность перед налоговыми органами в размере 47 тысяч рублей, сообщает Mash .

Предварительно известно, что Ангелина является сотрудницей предприятия под названием «Музкульт». Этот проект изначально задумывался как музыкальное учебное заведение, ассоциирующееся с именем Ларисы Долиной, где предполагалось создать школу для начинающих исполнителей.

На реализацию этой идеи было выделено 100 миллионов рублей из государственного бюджета, однако последующий запрос «Музкульта» на получение государственного гранта в размере 76,6 миллионов рублей был отклонен.

Кроме того, в сентябре был закрыт благотворительный фонд «Помощь без границ», в котором 42-летняя Ангелина выступала в роли учредителя. Федеральная налоговая служба исключила организацию из реестра из-за отсутствия отчетности и какой-либо деятельности в фонде. Женщина являлась учредителем фонда непродолжительное время, с января по март 2021 года.

На протяжении многих лет Лариса Долина проживала вместе с дочерью и внучкой Александрой в квартире, расположенной в Ксеньинском переулке, — именно в той самой квартире, которую приобрела Полина Лурье, но по решению суда осталась без недвижимости и денег за нее.

5 декабря Лариса Долина впервые прокомментировала скандал вокруг своей квартиры и на всю страну пообещала Лурье вернуть 112 млн рублей в полном объеме. При этом певица оговорилась, что в настоящее время у нее нет таких денег, так как ранее она их все отдала мошенникам для зачисления на якобы безопасный счет. В какой срок и какими суммами Долина планирует возвращать Лурье деньги, певица не уточнила.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.