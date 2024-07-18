Дочь эмира Дубая порвала с изменявшим мужем через пост в соцсетях

Махра, дочь эмира Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, сообщила о разводе со своим мужем, шейхом Маном Аль Мактумом. С таким заявлением она выступила в личном аккаунте в социальной сети, пишет NEWS.ru .

В своем посте Махра трижды повторила ритуальную формулу развода, традиционную для мусульманской религии: «Дорогой муж, я с тобой развожусь, развожусь, развожусь». При этом она не раскрыла конкретных причин своего решения, лишь указав на занятость супруга другими женщинами.

Махра, которую неоднократно называли одной из самых красивых женщин Ближнего Востока, вышла замуж за своего дальнего родственника Мана Аль Мактума в 2023 году. Через некоторое время у пары родилась дочь, которую они назвали в честь матери.

Махра родилась и провела детство в Европе, где ее мать, гречанка Зоя Григоракос, была «временной» супругой нынешнего эмира Дубая. В 16 лет девушка переехала в Дубай и приняла ислам.